Une nouvelle Apple TV serait pour 2021

À force de prédire son arrivée… cela va forcément finir par se produire. Pour Mark Gurman de Bloomberg, qui est quasiment infaillible dans ses fuites sur les futures sorties de produits Apple, le groupe de Cupertino planche bel et bien sur une nouvelle version de l'Apple TV.

Cette mise à niveau du boîtier multimédia d'Apple serait prévue pour l'année prochaine avec un accent mis sur un renforcement dans le domaine du jeu vidéo, un nouveau processeur de rigueur et une mise à jour de la télécommande.

Le cas échéant, la mise à niveau de l'Apple TV entrera nécessairement dans la stratégie d'Apple en matière de services, et peut-être l'occasion de pousser davantage Apple Arcade - avec un meilleur confort pour les jeux vidéo - pour lequel le groupe communique assez peu, laissant entrevoir un succès qui n'est pas autant au rendez-vous qu'espéré.

Un modèle d'Apple TV de 6e génération pour 2021 ?

La concurrence est désormais forte pour l'Apple TV avec notamment de propositions d'Amazon via sa gamme Fire TV et dernièrement de Google par l'entremise de Chromecast avec Google TV. Qui plus est, Apple fait preuve d'une certaine ouverture avec la disponibilité de son application Apple TV - et ainsi le service Apple TV+ - sur de tels produits concurrents.

Il reste bien évidemment à l'Apple TV l'écosystème voulu et entretenu par Apple avec ses applications, mais la pertinence de sa position tarifaire relativement élevée (à partir de 199 € pour le modèle le plus récent) peut interroger.



Le dernier modèle en date de l'Apple TV est l'AppleTV 4K de 5e génération avec une sortie qui remonte à l'automne 2017. L'appareil est équipé d'une puce A10X Fusion et prend en charge la 4K HDR.

Certaines rumeurs avaient évoqué la possibilité d'une nouvelle Apple TV en décembre - cela a finalement été le casque AirPods Max - avec un SoC A12Z Bionic (introduit avec l'iPad Pro de 2020).