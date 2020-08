Apple TV : utiliser un VPN pour en profiter pleinement

L’utilisation des VPN n’est plus une nouveauté et est conseillée dans de nombreux cas. C’est un outil qui permet de protéger vos données de manières sûres et efficace mais vous pouvez y trouver également d’autres avantages qui peuvent devenir vraiment intéressants.

Dans un premier temps, si vous associez un VPN à votre Apple TV, vos données personnelles resteront mieux protégées et vous serez anonymes lors de vos connexions. Personne ne pourra donc remonter directement vers vous puisque votre adresse IP, votre localisation ou encore vos historiques de navigation ne seront pas accessibles. Mais ce n’est pas le seul avantage, en modifiant votre localisation aux yeux de tous, vous pouvez tout à fait faire croire accéder à des contenus exclusifs normalement bloqués dans votre région. Utiliser un VPN pour Apple TV vous permettra par exemple d’accéder à Netflix US et à son catalogue bien plus large que celui de la France. Vous pourrez ainsi visionner les dernières séries américaines, voir même les regarder en avant-première avant qu’elles n’arrivent sur le Netflix français. Mais ceci est valable bien entendu pour toutes les plateformes concurrentes type Disney+, Amazon Prime,...

Pour choisir un fournisseur de VPN, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères comme la sécurité qui est le point principal à considérer lorsqu’on cherche le meilleur VPN. Une solution qui n’est pas capable de vous rendre anonyme sur internet, qui protège vos données via un cryptage fort et qui n'enregistre pas votre activité vous est inutile. La taille du réseau de serveurs est également importante si vous souhaitez pouvoir vous localiser dans de nombreux pays. Enfin, la vitesse de connexion est primordiale, personne ne veut voir sa vidéo saccader à cause d’un VPN proposant un débit trop faible, cela gâche toute l’expérience.

Nous proposons régulièrement des VPN dans nos articles, signalons aujourd'hui le VPN Surfshark qui est un service de VPN multiplateforme (Windows, macOS, Linux, Android, FireTV, Apple TV, Android TV et iOS, Chrome, Firefox, consoles de jeux PlayStation et Xbox,..), utilisable sur un nombre illimité d'appareils et qui permet d'accéder à plus de 1700 serveurs dans 63 pays différents, vous n'aurez plus qu'à choisir la destination depuis laquelle vous voulez vous connecter ! Dernier point, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 30 jours si vous n'êtes pas satisfaits du service, de quoi être rassuré si l’on souhaite se lancer dans l’aventure.