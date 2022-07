Apple va filament innover avec son service de cartographie Plans

Apple rêve depuis plusieurs années de faire de Plans un service qui surpasse ce que fait Google avec Maps.

Mais force est de constater que malgré les rachats et les investissements d'Apple, le service de cartographie maison s'améliore, sans toutefois arriver au niveau de Maps.

C'est dans le code d'Apple Plans que Steve Moser a découvert des éléments laissant entendre que le service allait prendre en charge les vélos électriques. Il s'agirait pour Plans de proposer des informations sur les stations de vélos électriques, mais également de suggérer des itinéraires optimisés pour ces véhicules.

Le logiciel pourrait ainsi faire un mix entre pistes cyclables et routes traditionnelles pour proposer des itinéraires plus rapides, ou plus sécurisé, en fonction du choix des utilisateurs. On ne sait pas encore très bien quelles seront les différentes au niveau des trajets entre ceux proposés pour les vélos traditionnels et électriques.

Il faudra se montrer patient pour voir arriver la fonctionnalité, qui n'a pas d'équivalent dans Google Maps à ce jour.