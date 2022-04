Apple vend 30% d'Airpods 3 en moins sur le trimestre

Le marché des écouteurs True Wirless profite d'un véritable essor depuis quelques années, et Apple se taille la part du lion avec ses Airpods.

Mais tout ne se passe pas comme prévu avec les Airpods 3 sortis en octobre 2020 qui sont d'une part de plus en plus bousculés par la concurrence proposant des alternatives bien moins chères, mais aussi du fait d'une communication et d'une stratégie relativement floue.

Selon Ming-Chi Kuo, les ventes d'Airpods 3 auraient ainsi chuté de 30% par rapport au trimestre dernier. L'analyste explique cela par une "stratégie ratée de segmentation des produits", qui amène une situation assez étonnante puisque les Airpods 3 entrainent une demande "significativement plus faible que pour les Airpods 2".

Il faut dire que la communication d'Apple est pour le moins complexe : les Airpods 3 sont disponibles depuis plus d'un an et les Airpods 2 Pro s'apprètent à sortir au second semestre cette année. Ming-Chi Kuo explique par ailleurs qu'Apple devrait retirer ses Airpods Pro du marché lors de la sortie des Airpods 2 Pro pour limiter la confusion chez les utilisateurs.