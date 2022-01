Contraintes d'approvisionnement ? Apple affiche des ventes record

Même si les objectifs de production pour l'iPhone 13 ont notamment été revus à la baisse pour fin 2021, Apple a enregistré des revenus élevés et même comme jamais auparavant.

Patron d'Apple, Tim Cook avait prévenu qu'en raison de contraintes d'approvisionnement, pour cause de pénurie mondiale de semi-conducteurs et des retards de fabrication avec le Covid-19, la perte de revenus pour le groupe serait davantage prononcée au cours du trimestre de décembre 2021. À part pour l'iPad, ce sont néanmoins des records pour les ventes.

Pour le premier trimestre de son exercice 2022 décalé, clos le 25 décembre 2021, Apple atteint un chiffre d'affaires de 123,9 milliards de dollars en progression de +11 % sur un an. Un record pour cette période et même un record absolu pour des revenus trimestriels. Les fêtes de fin d'année pèsent toujours dans la balance.

Le bénéfice net ressort à 34,6 milliards de dollars avec une hausse de + 20 % sur un an. Apple a été en mesure de générer un flux de trésorerie de 47 milliards de dollars (+21%) entre fin septembre et fin décembre 2021.

Malgré les difficultés d'approvisionnement

Les ventes d'iPhone sont à 71,6 milliards de dollars avec une progression de +9 % sur un an. Les ventes d'ordinateurs Mac atteignent 10,9 milliards de dollars (+25 %) et 14,7 milliards de dollars pour les ventes de wearables et accessoires (+13 %). Une exception sont les ventes d'iPad en baisse de 14 % à 7,2 milliards de dollars. Quant aux services, ils représentent 19,5 milliards de dollars (+24 %).

" Nous avons établi des records historiques tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, et nous avons enregistré une croissance des revenus dans toutes nos catégories de produits, à l'exception de l'iPad dont nous avions annoncé qu'il serait soumis à des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement ", déclare Tim Cook en soulignant un autre record à plus de 1,8 milliard d'appareils actifs.

Si le patron d'Apple confirme que comme attendu les contraintes d'approvisionnement ont été plus fortes que pour le trimestre de septembre, il ne détaille par contre pas le manque à gagner pour le groupe. C'était de l'ordre de 6 milliards de dollars au trimestre précédent.

" Nous sommes fiers de fournir des produits aux consommateurs qui les demandent vraiment et nous essayons de le faire rapidement. Il est donc frustrant de ne pas toujours pouvoir le faire aussi rapidement que nous le voudrions. " Selon Tim Cook, le trimestre de mars sera moins impacté par les contraintes d'approvisionnement… mais il n'y aura plus l'effet des fêtes de fin d'année.