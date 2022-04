Apple veut aussi faire passer les données via son port MagSafe

Apple cherche à améliorer son chargeur MagSafe, et pourquoi pas le rendre un peu plus utile voire obligatoire...

Selon des rumeurs internes à Apple, la marque californienne chercherait actuellement à améliorer son système MagSafe.

Introduit avec l'iPhone 12, le chargeur MagSafe se présente comme l'occasion pour Apple de proposer de nouveaux accessoires.

Le chargeur magnétique en forme de cercle permet de fournir de la charge sans fil au smartphone de la marque, mais prochainement, il pourrait également permettre de communiquer avec les ordinateurs.

Car Apple souhaiterait exploiter la technologie pour aller au-delà de la simple charge sans fil et permettre au système de transférer des données, toujours par induction.

Dans un premier temps ces informations seraient limitées à un usage spécifique, à savoir reconnaitre les bases et accessoires magsafe connectés pour proposer une charge adaptée.

L'idée part du principe que le système est critiqué pour former un "piège à chaleur" sur certains appareils. Or, la chaleur est un ennemi bien connu des batteries qui se détériorent plus rapidement sous l'effet d'une chaleur excessive, souvent liée à une charge continue, trop rapide ou puissante.

Le système pensé par Apple pourrait ainsi déterminer si l'iPhone est connecté à un chargeur MagSafe ou une coque MagSafe et adapter ainsi la charge en adaptant le seuil de température maximale pour couper éventuellement la connexion en cas de dépassement.

Dans le brevet récemment déposé par Apple, on évoque également un protocole de communication plus large sans fil exploitant la paroi inférieure du système MagSafe, ce qui pourrait permettre de ne plus avoir à brancher son iPhone pour récupérer ou échanger des données, mais simplement le poser sur une base MagSafe...

En extrapolant, on peut déjà rapprocher cette technologie avec la volonté affichée d'Apple de ne pas se plier à la norme USB-C et de vouloir tout simplement supprimer les connecteurs physiques de ses appareils. Si la marque réussit à exploiter son port MagSafe pour gérer à la fois l'alimentation et le transfert de données, la marque pourrait se permettre de proposer des iPhone sans aucun connecteur physique.