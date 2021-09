Apple VS Epic Games : iOS est considéré comme une plateforme de vente de jeux vidéo avant tout

Depuis plusieurs mois, le procès opposant Apple à Epic Games a été l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les mécaniques de l'App Store.

Rappelons qu'Epic Games poursuivait Apple pour abus de position dominante en imposant des commissions de 30% sur la vente de jeux ainsi que sur l'ensemble des microtransactions.

Au fil du procès, diverses révélations ont été faites sur le fonctionnement d'Apple qui mise de plus en plus sur les servies et son AppStore pour dégager des bénéfices. Mais finalement, le verdict est tombé et le tribunal américain a tranché en faveur d'Epic Games : Apple ne peut ainsi plus exiger des développeurs et éditeurs qu'ils utilisent son système d'achat in-app, ces derniers sont ainsi désormais libres de proposer leurs propres marchés intégrés et de se soustraire ainsi aux commissions imposées par Apple.

Dans le transcript complet de la décision de justice de 185 pages, il est établi qu'Apple n'est pas en situation de monopole, malgré tout, le tribunal a recentré le débat en indiquant qu'il s'agissait d'un problème situé sur les transactions numériques de jeux mobiles et non des jeux en général.

Or, le procès a également mis en lumière que l'AppStore était devenu avant tout une boutique de jeux et en second lieu une boutique d'applications . 98% des revenus issus d'achats in-app proviennent de jeux mobiles, et 68% des revenus globaux de l'App Store proviennent des jeux.