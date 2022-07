L'Apple Watch détecte une tumeur et sauve une nouvelle vie

L'Apple Watch, la montre connectée d'Apple a de nouveau participé à sauver une nouvelle vie.

La montre connectée est particulièrement orientée vers les services de suivi de santé, et elle peut se montrer parfois diablement efficace.

C'est ainsi que Kim Durkee avait reçu une première notification de sa montre Apple la prévenant d'une "fibrillation auriculaire". L'utilisatrice n'avait alors pas prêté attention à la notification. Trois jours plus tard, la montre lui renvoie une notification similaire, ce qui inquiète son utilisatrice qui décide ainsi de consulter les urgences.

Notons que la patiente indique n'avoir perçu aucun symptôme de cette défaillance cardiaque lors des notifications. Pourtant, une fois prise en charge, les médecins confirment le diagnostic : une tumeur (myxome) au développement rapide commençait à entrainer des irrégularités cardiaques en bloquant partiellement la circulation sanguine.

Opérée en urgence, la patiente s'est vue retirer la tumeur de 4 cm déjà, avant même que cette dernière n'entraine plus de dégâts pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.

Apple s'offre ainsi une jolie publicité de plus pour sa montre, mais plus globalement il est intéressant de voir comment ces dispositifs qui deviennent de plus en plus courants peuvent amener à ce type de diagnostic de façon très prématurée, et ce avant même que les porteurs ne subissent les premiers symptômes des maladies.