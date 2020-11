L'Apple Watch pour lutter contre les cauchemars

Apple annonce que l'autorité américaine de la santé et du médicament a validé une nouvelle application proposée sur la montre connectée de la marque qui permettrait de lutter contre les cauchemars.

Apple continue de faire de l'Apple Watch un outil de plus en plus orienté vers la santé, et la FDA vient ainsi de valider la sortie d'une nouvelle application dédiée à l'accessoire.

Baptisée NightWare, l'application a pour objectif de réduire les phases de cauchemars chez les porteurs. L'application se base sur les informations récupérées via le module électrocardiogramme de la montre, mais aussi son accéléromètre et gyroscope pour détecter les mouvements du corps. Après une certaine phase d'apprentissage, Nightware va déclencher des vibrations pour interrompre la phase de cauchemar, sans pour autant réveiller l'utilisateur.

Au total, on estime qu'il faudra une dizaine de jours pour que les algorithmes s'adaptent aux habitudes de sommeil des patients. L'application n'est accessible que depuis les USA, par ailleurs, elle est considérée comme un traitement médical et ne peut donc être proposée que sur prescription par un médecin. La FDA a précisé que seuls les cas de SPT (stress post-traumatique) pourront déboucher sur la délivrance du traitement.