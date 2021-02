L'Apple Watch Series 6, l'iPhone 12 et l'aspirateur iRobot Roomba 981 à prix réduit

Commençons ce bon plan avec la montre connectée Apple Watch Series 6 qui propose un écran OLED de 1,78 pouce avec une définition de 448 pixels x 368 pixels. Cette montre est équipée d'un cardiofréquencemètre au dos du boitier pour assurer un suivi de la fréquence cardiaque, mais aussi du taux d'oxygène dans le sang et le suivi du sommeil.

L'Apple Watch Series 6 propose, bien évidemment, un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, la danse, le vélo et même la natation, car la montre est résistante à l'eau. Vous pourrez consulter toutes vos statistiques sur l'application dédiée. Le modèle GPS+Cellular, vous permettra de passer des appels, d'envoyer des messages, et de consulter votre itinéraire directement via la montre connectée d'Apple.

En ce moment, Amazon propose l'Apple Watch Series 6 à 461 € au lieu de 528 € !



Vous trouverez également le robot aspirateur iRobot Roomba 981 qui propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Amazon propose le robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 533 € au lieu de 999 € !



Enfin, l'iPhone 12 profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 12 128 Go est actuellement affiché à 855 € seulement chez Rakuten, au lieu de 959 € !



