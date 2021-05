L'Apple Watch Series 6, l'iPhone 12 et le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 en promotion

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Apple Watch Series 6 qui propose un écran OLED de 1,78 pouce avec une définition de 448 pixels x 368 pixels. Cette montre est équipée d'un cardiofréquencemètre au dos du boitier pour assurer un suivi de la fréquence cardiaque, mais aussi du taux d'oxygène dans le sang et le suivi du sommeil.

L'Apple Watch Series 6 propose, bien évidemment, un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, la danse, le vélo et même la natation, car la montre est résistante à l'eau. Vous pourrez consulter toutes vos statistiques sur l'application dédiée. Le modèle GPS+Cellular, vous permettra de passer des appels, d'envoyer des messages, et de consulter votre itinéraire directement via la montre connectée d'Apple.

Vous pourrez profiter de l'Apple Watch Series 6 à 399 € au lieu de 429 € chez Amazon !



Poursuivons avec l'iPhone 12 qui profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 12 128 Go est actuellement affiché à 855 € seulement chez Rakuten, au lieu de 959 € !



Enfin, le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

En ce moment, le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est à 241 € au lieu de 399 € chez Rakuten !





