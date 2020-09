Apple Watch Series 6, SE et nouvel iPad sont disponibles ailleurs que chez Apple

C'est jour de disponibilité pour les montres connectées Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE, ainsi que pour le nouvel iPad. En ligne, ils peuvent être trouvés en dehors du site d'Apple.

En début de semaine, Apple a tenu sa conférence de rentrée et a dévoilé sa première fournée de nouveautés du côté de ses appareils. Alors certes, il n'y a pas l'iPhone 12 (et la 5G) pour le moment, mais la montre connectée et la tablette tactile du groupe ont été mises à l'honneur.

Il y a donc l'Apple Watch Series 6 qui profite de nouvelles finitions et d'une fonctionnalité de mesure du taux d'oxygène dans le sang, tout en étant équipée d'un SiP S6 plus rapide et d'un nouvel altimètre toujours actif.



Un autre modèle plus abordable est l'Apple Watch SE avec SiP S5 qui intègre les fonctionnalités les plus importantes de l'Apple Watch, mais fait l'impasse sur l'écran always-on, l'électrocardiogramme ou encore la nouvelle mesure SpO2.



Il n'y a pas que sur le site d'Apple que les nouvelles Apple Watch sont disponibles. À partir de 299 € et 429 €, elles sont également proposées sur plusieurs sites marchands.

Apple Watch Series 6 :



Apple Watch SE :



Pour Boulanger et Cdiscount, les livraisons ne s'alignent pas sur la date officielle de ce vendredi 18 septembre donnée par Apple. Ce sera le 22 septembre pour Boulanger et le 24 septembre pour Cdiscount.

Sur par exemple un site comme Cdiscount, on peut aussi trouver le nouvel iPad de 8e génération, alors que l'iPad Air de 4e génération qui débarque en octobre.

L'iPad de 8e génération est avec affichage de 10,2 pouces (Retina). Il conserve le port Lightning et loge toujours le module Touch ID sur le bord inférieur. Compatible avec le stylet Apple Pencil, il est équipé du SoC Apple A12 Bionic, ce qui implique le Neural Engine (pour le traitement par IA). C'est une première pour le modèle d'iPad d'entrée de gamme.

Avec un prix fonction des configurations, le nouvel iPad débute à 389 € :