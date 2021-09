L'Apple Watch Series 7 profite d'un écran plus grand

Une évolution finalement en douceur pour la nouvelle montre connectée d'Apple avec un écran plus grand, une durabilité améliorée et une charge plus rapide. L'Apple Watch Series 7 sera disponible à l'automne.

La montre connectée d'Apple évolue avec une Apple Watch Series 7. Elle profite d'un nouvel écran Retina qui offre près de 20 % de surface d'affichage en plus par rapport à l'Apple Watch Series 6, et avec des bords qui ont été réduits à seulement 1,7 mm d'épaisseur. Le boîtier est très légèrement plus grand en format 41 mm et 45 mm.

L'écran always-on est annoncé jusqu'à 70 % plus lumineux en intérieur. Pour l'interface utilisateur, les boutons ont été adaptés afin de convenir à la plus grande surface d'affichage proposée.

Selon Apple, il est possible de faire ternir près de 50 % de texte en plus que sur l'Apple Watch Series 6. De quoi par exemple faciliter la lecture de messages sans devoir procéder nécessairement à plusieurs balayages. Un clavier complet facilite la saisie en glissant le doigt sur les lettres et en exploitant du machine learning pour anticiper le prochain mot.

De nouveaux cadrans ont été spécifiquement créés pour l'Apple Watch Series 7, notamment afin d'utiliser au mieux l'écran plus large.

Résistance et charge améliorées

L'écran plus grand n'est pas pour autant plus fragile. Apple vante une meilleure résistance aux fissures avec le cristal saphir et pour la première fois une certification IP6X pour l'étanchéité à la poussière. En soulignant que la montre est toujours étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur.

L'autonomie de batterie est de jusqu'à 18 heures avec une expérience de charge améliorée, soit près de 33 % plus rapide que l'Apple Watch Series 6 grâce à un chargeur via USB-C. Un niveau de batterie de 0 à 80 % est atteint en 45 minutes. En outre, 8 minutes de charge doivent suffire pour le suivi du sommeil pendant 8 heures.

Sans évoquer une nouvelle puce ou de nouveaux capteurs, Apple a souligné quelques nouvelles fonctionnalités avec l'introduction de watchOS 8, dont pour le cyclisme en plein air avec une meilleure détection de l'activité et une optimisation des algorithmes de détection des chutes avec cette pratique.

Toute la gamme Apple Watch Series 7 sera disponible cet automne. Elle sera commercialisée à partir de 399 $. Les prix en euros n'ont pas été communiqués à ce stade.