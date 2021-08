Apple Watch Series 7 : de nouveaux cadrans pour un écran plus grand

La prochaine gamme de montres connectées Apple Watch Series 7 devrait inaugurer un nouveau design avec un boîtier un peu plus rectangulaire et des tranches plus marquées.

Plusieurs indices évoquent également un boîtier légèrement plus grand pour loger un affichage aux bordures encore réduites. de 40 et 44 mm, les boîtiers de l'Apple Watch Series 7 passeraient à 41 et 45 mm.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple en profitera pour proposer de nouveaux cadrans adaptés à ces changements et qui devraient donc être exclusifs à cette série.

Hormis ces évolutions de design et une puce plus rapide (et peut-être une plus grand batterie en profitant du boîtier plus volumineux), on ne devrait pas trouver de nouvelles fonctionnalités avancées sur la nouvelle série. Plusieurs capteurs ont été évoqués comme la mesure de glycémie non invasive ou le capteur de température corporelle mais rien n'arrivera avant l'an prochain au mieux.

La montre Apple Watch Series 7 devrait être présentée en septembre en parallèle de l'annonce de la gamme de smartphones iPhone 13. La fin d'année s'annonce riche pour Apple avec également des écouteurs AirPods 3 et des MacBook Pro 14 et 16 avec puce M1X dévoilés avant la fin de l'année.