Une Apple Watch pour les sports extrêmes

Le modèle renforcé de l'Apple Watch serait bel et bien avec une orientation du côté des sports dits extrêmes. Avec un écran plus grand et une plus grande autonomie.

Le groupe de Cupertino devrait lancer cette année une montre connectée Apple Watch Series 8 accompagnée d'une nouvelle Apple Watch SE dans l'entrée de gamme. Un autre modèle serait une version durcie de l'Apple Watch.

Pour Bloomberg, Mark Gurman évoque une Apple Watch se destinant à la pratique des sports extrêmes. Elle profiterait d'un écran d'une diagonale proche de 2 pouces avec 7 % de surface d'affichage en plus par rapport à la plus grande Apple Watch actuelle. De quoi afficher davantage de données utiles pour certaines pratiques sportives.

L'écran aurait une définition de l'ordre de 410 x 502 pixels et profiterait logiquement d'une protection encore plus renforcée contre les chocs. Le matériau du boîtier serait pour sa part en métal particulièrement résistant et pas en aluminium.

Apple n'osera pas le gros bloc

Tout aussi logiquement compte tenu de l'orientation sports extrêmes, une batterie de plus grande capacité serait intégrée afin d'augmenter l'autonomie lors de sessions. Reste à savoir si cela aura une incidence véritablement notable sur le design de la montre, même si le public concerné sera par nature moins sensible à l'aspect mode cher à Apple.

Comme l'Apple Watch Series 8, le modèle plus robuste pour les sports extrêmes devrait profiter de la mesure de température corporelle afin de détecter et signaler une fièvre. Il bénéficierait de performances améliorées pour l'altimètre lors d'une activité de type randonnée et pour les données pendant la natation.

Ce serait pourtant la même puce S8 (proche de la puce S7 et S6) comme pour l'ensemble des nouveaux modèles qu'Apple devrait dévoiler à la rentrée.