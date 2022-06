Apple dévoile watch OS 9 pour l'Apple Watch

De nouveaux cadrans et des complications plus présentes, des entraînements sportifs optimisés, un meilleur suivi du sommeil ou encore le suivi des traitements sont les principaux éléments mis en avant par Apple pour watchOS 9.

Dans le cadre de sa conférence WWDC, Apple fait les présentations avec la prochaine mise à jour majeure de son système d'exploitation pour sa montre connectée Apple Watch. Pour watchOS 9, Apple met l'accent sur de nouveaux cadrans, des moyens de rester connecté, le sport et la santé.

Le cadran Astronomie est remanié pour mieux tirer parti d'un écran large et afficher la couverture nuageuse dans le monde, tandis qu'un cadran Lunaire fait le lien entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire de plusieurs cultures.

Le cadran PlayTime a été conçu en collaboration avec l'artiste Joi Fulton et repose sur une animation interactive et fantaisiste des chiffres. Quant au cadran Metropolitan, c'est un cadran de montre classique avec une police d'écriture qui s'étend en tournant la Digital Crown.

Les complications avec toutes leurs données pour voir des informations arrivent sur davantage de cadrans. Apple souligne aussi une mise à jour de l'interface utilisateur pour Siri et de nouvelles bannières de notifications. Pour un accès rapide, les applications actives seront en outre épinglées en haut du Dock.

Pour garder la forme

En matière de sport et notamment de course à pied, watchOS 9 ajoute de nouvelles données permettant de parfaire une technique de course et optimiser son efficacité. Il est ainsi question de la longueur de la foulée, le temps de contact au sol et l'oscillation verticale pour la hauteur de saut à chaque foulée. Pour déterminer de telles valeurs, Apple évoque une recette à base de machine learning et la fusion des capteurs au poignet.

Ces mesures peuvent être ajoutées à de nouveaux écrans pour l'entraînement et une consultation à faire défiler avec la Digital Crown. Des zones de fréquence cardiaque sont aussi introduites pour une indication sur le niveau d'intensité lors d'un entraînement dont la structure peut être personnalisée. Des alertes peuvent être ajoutées pour la fréquence cardiaque et autres.

D'autres sports que la course à pied sont concernés et il sera possible de passer d'une activité sportive à une autre sans interruption.

Meilleur suivi du sommeil et suivi des traitements

Pour la santé, watchOS 9 améliore le suivi du sommeil avec l'apparition des phases de sommeil (paradoxal, léger ou profond) en fonction des données de l'accéléromètre et du capteur de fréquence cardiaque. Dans le cadre d'un diagnostic de fibrillation auriculaire, une fonctionnalité d'historique permettra de déterminer le nombre de fois où le cœur montre de tels signes.

Une nouvelle application Traitements aura pour objectif d'aider à la gestion et au suivi de la prise de médicaments pour un traitement sur ordonnance. Un utilisateur pourra par exemple recevoir des notifications pour des traitements à prendre régulièrement. Aux États-Unis, des alertes pourront être reçues en cas d'interactions néfastes avec un traitement ajouté dans l'application Santé.