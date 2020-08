Apple a voulu forcer WordPress à intégrer des achats in-app et s'en excuse

En pleine querelle et guerre médiatique l'opposant à Epic Games (l'éditeur de Fortnite et développeur du moteur de jeu vidéo Unreal Engine) qui lui reproche une " taxe tyrannique " et un abus de position dominante avec l'App Store, Apple n'a pas trouvé meilleur timing que d'imposer à WordPress l'intégration de son système d'achats in-app… avant de se rétracter.

WordPress est une plateforme gratuite et open source pour la gestion de contenu avec la possibilité de créer et gérer divers types de sites web et blogs. Avec et sur WordPress.com, des forfaits payants sont proposés pour bénéficier d'un nom de domaine gratuit pendant un an, du stockage supplémentaire, un support technique et autres fonctionnalités supplémentaires.

Co-auteur de WordPress et patron de Automattic qui développe et distribue WordPress (et avec WordPress.com comme produit), Matthew Mullenweg a révélé le blocage cavalier par Apple des mises à jour WordPress pour iOS dans l'App Store.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name? — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

" Pour pouvoir à nouveau envoyer des mises à jour et des corrections de bugs, nous avons dû nous engager à prendre en charge les achats in-app pour les forfaits .com. " Autrement dit, une obligation d'ajouter le système de paiement d'Apple pour les achats intégrés dans l'application sur iOS pour tout ce qui concerne les forfaits WordPress.com.

Au cœur du litige et même si l'application WordPress pour iOS ne propose pas elle-même des fonctionnalités payantes, la présence d'un lien direct permettant aux utilisateurs de demander un forfait via le site web de WordPress. Pour Apple, il s'agissait d'une mesure interdite visant à contourner son système d'achats in-app.

I am very grateful that folks at Apple re-reviewed @WordPressiOS and have let us know we do not need to implement in-app purchases to be able to continue to update the app. Bad news travels faster than good, usually, so please consider sharing that they reversed course. — Matt Mullenweg (@photomatt) August 23, 2020

Finalement, l'affaire a été résolue. " Je suis très reconnaissant que les gens d'Apple aient réexaminé WordPress pour iOS et nous ont fait savoir qu'il n'était pas nécessaire d'implémenter les achats in-app pour pouvoir continuer à la mettre à jour ", a déclaré hier Matthew Mullenweg.

Pour Apple, c'est un rare exercice d'excuses. " Depuis que le développeur a supprimé de l'application l'affichage de ses options de paiement pour des services, il s'agit désormais d'une application autonome gratuite qui n'a pas à proposer des achats in-app. Nous avons informé le développeur et nous nous excusons pour toute confusion que nous avons causée. "

Apple says the issue with WordPress has been resolved now that WP is removing in app references to buying https://t.co/sroFe8tOMS plans. pic.twitter.com/10f33jiP7T — Mark Gurman (@markgurman) August 22, 2020

Des excuses, même si Apple n'a pas commis d'erreur selon son interprétation et les fameuses règles de l'App Store.