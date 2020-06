WWDC 2020 : Apple présente macOS Big Sur avec un nouveau design (et plus)

La prochaine itération du système d'exploitation macOS pour Mac se nommera… macOS Big Sur. Ce sera un passage non pas à macOS 10.6, mais une version macOS 11.0 qui est le reflet d'un changement de taille en marge d'une refonte du design.

Apple a ménagé ses effets en ouverture de la WWDC 2020 en présentant d'abord l'évolution esthétique de macOS Big Sur où l'inspiration venue d'iOS - ou iPadOS - continue d'avancer de plus belle. Cela se retrouve avec plusieurs éléments comme le Dock, le Finder, un nouveau Centre de contrôle personnalisable, l'interactivité des notifications, les widgets remaniés et les applications proposées.



C'est un sentiment d'autant plus renforcé avec l'intégration des applications tirant parti de la technologie Catalyst introduite l'année dernière dans macOS 10.5 Catalina et qui permet d'avoir des applications pouvant être exécutées à la fois sur macOS et iPadOS.

Une application comme Messages prend en charge les réponses directes, les mentions pour les groupes de discussion et se dote d'une nouvelle fonctionnalité de recherche. L'application Plans a été totalement repensée avec la possibilité de créer des guides et diverses possibilités venues d'iOS.

Le navigateur Safari est un gros morceau avec une page de démarrage personnalisable, un système revu pour les onglets, l'intégration d'un outil de traduction, une meilleure prise en charge des extensions à trouver dans le Mac App Store et qui peuvent être activées par site, jour ou session.



À la manière de Firefox, Safari donne accès à une information plus complète en matière de confidentialité et avec des rapports. Le navigateur est en outre promis avec un moteur JavaScript plus performant et capable d'être jusqu'à 50 % plus rapide en moyenne par rapport à Google Chrome pour le chargement des sites les plus visités.



Mais comme évoqué plus haut, ce qui rend macOS Big Sun singulier est qu'il est présenté comme le système d'exploitation macOS de la transition pour Apple qui a officialisé sa migration vers l'architecture ARM pour ses ordinateurs Mac.

À cet effet, macOS Big Sur intègre des technologies dédiées pour les développeurs. Quant aux applications d'Apple tournant sur macOS Big Sur, elles sont évidemment déjà prêtes et fonctionnelles pour cette migration historique.

La mise à jour macOS Big Sur sera disponible en bêta publique en juillet et en version finale pour l'automne prochain.