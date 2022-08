35 applications Android à désinstaller d'urgence, elle cachent un malware

Une bonne trentaine d'applications sont dotées d'un malware qui déclenche une avalanche de publicités non désirées.

Grâce à un nouvel outil de détection, les chercheurs en sécurité informatique de Bitdefender ont pu détecter que 35 applications Android cachaient un logiciel malveillant. Les pirates ont en effet réussi à contourner les mesures de sécurité et grâce aux mises à jour, les applications devenaient indétectables aux logiciels de sécurité. Le Play Protect n'est pas infaillible et il n'est donc pas rare de trouver des applications vérolées sur le Google Play Store.

Une fois l'application malveillante installée, l'utilisateur recevra des publicités intempestives et celà peut importe l'activité, comme la consultation d'un site, la rédaction d'un SMS et bien d'autres. Cela permet aux pirates de générer de gros revenus publicitaires. De plus, il est difficile de retrouver ces applications, car une fois sur votre smartphone leur icône change.

Voici donc la liste des 35 applications à supprimer ou à éviter d'installer sur votre téléphone :

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi



Notons que Google n'a pas, encore, supprimé ces applications du Play Store !