Les applications préinstallées sur Android et iOS seraient ultradominatrices

Une étude commandée par Facebook tend à démonter que les applications préinstallées de Google et Apple sur Android et iOS dominent largement et évincent la concurrence d'applications tierces. Apple conteste les résultats.

Selon les résultats d'une étude du cabinet d'analyse Comscore qui sont relayés par The Verge, la popularité des applications préinstallées sur les smartphones Android et iOS atteint des sommets. Des applications bien évidemment développées par Google et Apple.

L'étude s'appuie sur les données que Comscore recueille sur les applications et les sites web, ainsi que sur un sondage auprès de 4 000 personnes aux États-Unis sur les applications par défaut qu'elles ont utilisées au cours du mois de novembre 2020.

Sur Android, les applications les plus populaires sont Google Play, Google Search, YouTube et Gmail à plus de 70 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le classement fait aussi la part belle à Google Maps, Drive, Photos et autres applications de Google.

Sur iOS, les applications comme Téléphone, Météo, Photos, Appareil photo, Horloge, Messages, Calculatrice d'Apple sont à plus de 75 millions d'utilisateurs actifs par mois, sans oublier l'incontournable App Store.

Crédits : The Verge

Il ressort que 60 % des 20 principales applications sur Android émanent de Google, et c'est un taux qui monte à 75 % sur iOS avec les applications d'Apple, avec donc la question sous-jacente d'applications préinstallées qui n'échappe pas à de futures initiatives en matière de régulation.

Une étude commandée par Facebook et contestée par Apple

L'étude élude certains types d'applications comme les navigateurs web. Elle est en outre singulière puisqu'elle a été commandée par Facebook dont des applications parviennent à tirer leur épingle du jeu en s'immisçant dans le classement.

Un porte-parole de Facebook ne fait pas mystère du financement de l'étude qui avait pour objet d'évaluer " l'impact des applications préinstallées sur l'écosystème concurrentiel des applications. " Sur ce sujet, les reproches du groupe de Mark Zuckerberg à l'encontre d'Apple sont de notoriété publique.

Pour un porte-parole d'Apple, la méthodologie de l'étude est biaisée et les résultats sont contestés. " Cette étude financée par Facebook et datant de décembre 2020 a été étroitement conçue pour donner la fausse impression qu'il y a peu de concurrence sur l'App Store. En réalité, les applications tierces sont en concurrence avec les applications Apple dans toutes les catégories et connaissent un succès à grande échelle. "