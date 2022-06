App Store et paiement alternatif : Apple cède du terrain mais ne capitule pas

Les dernières concessions d'Apple donnent enfin satisfaction à l'autorité néerlandaise de la concurrence pour l'App Store et les systèmes de paiement tiers avec les applications de rencontre.

Selon l'Authority for Consumers and Markets (ACM), Apple a modifié ses conditions déloyales et autorise désormais de manière idoine différentes méthodes de paiement alternatives dans les applications de rencontre aux Pays-Bas.

Accusé d'abus de position dominante, Apple a été sanctionné par des amendes hebdomadaires qui ont atteint un montant total de 50 millions d'euros en raison de ses concessions qui n'avaient pas donné satisfaction. Alors que l'autorité néerlandaise de la concurrence planchait sur des pénalités supplémentaires, le ton a désormais changé.

" Nous sommes heureux qu'Apple ait enfin mis ses conditions en conformité avec les règles de concurrence européennes et néerlandaises. Cela offre aux fournisseurs d'applications davantage d'opportunités de rivaliser. Les consommateurs finiront par en récolter les fruits ", a déclaré le président de l'ACM.

Apple fait toujours appel

Avec des achats via des systèmes de paiement alternatifs, les ultimes concessions d'Apple font que le rabais de 3 % sur les commissions s'appliquera également aux achats in-app qui bénéficient d'un taux de commission inférieur. Il pourra ainsi être de 27 % ou 12 %.

Cela vient en complément du fait que les développeurs d'applications de rencontre n'auront plus l'obligation de choisir entre un paiement in-app tiers ou un lien de paiement externe. Ils pourront utiliser les deux le cas échéant. Par ailleurs, des modifications concernent la présentation des options.

Pour autant, Apple reste sur sa position de désaccord avec l'ACM et fait appel. " Nous ne pensons pas que certains des changements soient dans l'intérêt de la vie privée ou de la sécurité des données de nos utilisateurs. "