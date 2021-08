Applications mobiles : le sénat américain veut en finir avec le duopole Apple / Google

Les USA ont de plus en plus de mal à accepter le jeu des GAFAM, et la situation de duopole de Google et Apple est désormais visé par les sénateurs.

Google et Apple pourraient ainsi perdre leur situation monopolistique sur leurs marchés applicatifs respectifs, au nom de la libre concurrence. Un projet de loi porté par trois sénateurs américains a été déposé ce mercredi. Baptisée Open App Markets Act, la loi pourrait contraindre à réviser tout le fonctionnement de l'App Store et du Play Store.

Le texte prévoit plusieurs changements : un volet prévoit de contraindre Apple et Google à laisser les marchés applicatifs tiers s'installer sur leur OS mobile iOS et Android. Le Sideloading permettrait ainsi de voir apparaitre de nouvelles applications proposées par des éditeurs et développeurs ne souhaitant pas se soumettre aux commissions imposées par Apple ou Google.

Cette situation fait écho au procès remporté par Epic Games contre Apple récemment. Apple continue malgré tout de s'opposer au sideloading, évoquant un problème de sécurité tandis que Google explique qu'il existe des alternatives ,comme le téléchargement direct d'applications en .APK.

Autre volet sensible du projet de loi : l'interdiction du commissionnement obligatoire sur les achats intégrés aux applications. En clair, les marchés applicatifs pourraient imposer une commission pour la mise en avant des applications, mais les commissions ne s'appliqueraient plus sur les achats intégrés aux applications.