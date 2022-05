Les applications de santé mentales vous espionnent

Qu'il s'agisse de gérer son stress, de favoriser sa concentration, de participer à un meilleur endormissement ou autres effets sur la santé et la perception de l'utilisateur, il existe aujourd'hui une grande quantité d'applications orientées vers la santé mentale.

Ces applications viennent en aide aux personnes souffrant d'un mal ou faiblesse psychologique ou permettent de renforcer certaines perceptions. Des applications qui se présentent ainsi comme de véritables coachs, mais qui se révèlent bien souvent comme de véritables pickpockets.

Mozilla a mené une étude sur les applications liées à la santé mentale les plus populaires du marché. Le bilan est sévère : sur 32 applications analysées, 29 contiennent des failles dans les CGU qui permettent la collecte et le partage de données personnelles des utilisateurs.

Qu'il s'agisse d'absence de mentions ou d'éléments laissant la porte ouverte à la revente, voire même à l'affichage clair et net de la collecte des données, la plupart des applications testées se présentent comme de véritables espions.

Mozilla pointe ainsi du doigt plus particulièrement les applications Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Pray.com ou encore Talkspace. Toutes ces applications disposent de modules spécialisés dans la collecte de données personnelles et les revendent à des tiers dans le but de proposer de la publicité ciblée. Talkspace pour sa part conserve les transcriptions des conversations des utilisateurs, qui pourraient poser un véritable problème de confidentialité ainsi que du secret médical.