Applications mobiles : 130 milliards de téléchargements en 2020

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie prévoit pour l'année 2020 un record mondial de 130 milliards de téléchargements de jeux et applications mobiles sur iOS et Google Play. Une progression de 10 % sur un an, avec 94 milliards de téléchargements de Google Play et 36 milliards d'iOS.



Les dépenses seraient pour leur part en hausse de 25 % par rapport à 2019 à 112 milliards de dollars. Cette fois-ci, la balance penche du côté d'iOS avec des dépenses de 71 milliards de dollars, et 41 milliards de dollars sur Google Play.



Pour le cas de la France, App Annie évoque le téléchargement de 2 milliards d'applications mobiles entre le 1er janvier et le 14 novembre 2020 sur iOS et Google Play, pour des dépenses de 1,8 milliard de dollars.

App Annie souligne que traditionnellement, la croissance est en grande partie le fait des marchés émergents. Toutefois, l'année 2020 a été différente à cause de la pandémie de Covid-19 et des besoins dans le monde entier, même avec une plus grande maturité du marché mobile.

Zoom, Meet, TikTok et Disney+

À l'échelle mondiale, la croissance a été la plus importante pour les applications gaming, business et finance sur Google Play. Sur iOS, ce sont les applications gaming, business et les utilitaires.

L'Inde, le Brésil et l'Indonésie constituent le podium des principaux contributeurs à la croissance des téléchargements sur Google Play. Sur iOS, c'est un podium constitué des États-Unis, du Japon et de l'Arabie saoudite.

App Annie livre également un classement des applications (hors gaming) à plus forte croissance d'une année sur l'autre pour les téléchargements, les dépenses et le nombre d'utilisateurs actifs. Zoom, Google Meet, TikTok et Disney+ sont parmi les applications qui se distinguent :



En France, il est à souligner que TikTok a aussi pris la tête des applications les plus téléchargées :



Pour les jeux, le classement mondial met en vedette Among Us, My Talking Tom Friends, Roblox et Call of Duty. En France, ce sont surtout Brain Out, Coin Master et Candy Crush.