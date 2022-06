Après Aerith, Little Phoenix pour animer la prochaine Steam Deck

Tous les utilisateurs ayant précommandé une Steam Deck ne sont pas encore servis, et pourtant, Valve et AMD pensent déjà à la prochaine génération de machine.

La Steam Deck connait un certain succès auprès des joueurs, tel que Valve ne parvient pas à raccourcir les délais de livraison. Actuellement, si vous tentez de commander une des consoles, il faut s'attendre à une livraison en octobre ou plus.

Rappelons que la console portable propose d'accéder à une grande partie si ce n'est tout le catalogue de jeux de Steam. Il s'agit d'un mini PC camouflé dans une console inspirée de la Switch de Nintendo, sans le coté hybride.

La console est animée par un APU développé et produit par AMD. Il s'agit d'une puce Aerith gravée en 7 nm qui exploite l'architecture Van Gogh et est associée à des puces graphiques RDNA 2.

Selon des fuites rapportées par Moore's Law is Dead, AMD plancherait déjà sur une puce qui succédera à Aerith et s'installera donc dans la prochaine génération de Steam Deck. Cette nouvelle puce serait actuellement nommée Little Phoenix et serait dérivée des puces Phoenix Point récemment annoncées.

Il s'agirait d'un APU gravitant autour de 4 coeurs Zen 4 gravés en 4 nm et associés à 8 GPU RDNA 3. Le tout serait cadencé à plus de 2 GHz et prendrait en charge une mémoire plus rapide : LPDDR5-6400 et LPDDR5X-8533.

Toujours selon les sources, la puce Little Phoenix sortirait entre 2023 et 2024, ce qui laisserait le temps à Valve d'écouler encore un bon stock de Steam Deck première du nom.