Après Nintendo, Microsoft et Sony prévoient également des annonces

Alors que Nintendo a surpris les joueurs en annonçant le lancement d'une Switch OLED, Sony et Microsoft prévoient également des annonces dans les jours qui viennent.

Finalement, Nintendo a fait preuve de réalisme en annonçant sa nouvelle Switch, une console dont le principal changement est l'adoption d'un écran OLED plus lumineux qui permettra d'économiser de la batterie, mais aussi de se montrer davantage adapté au jeu à l'extérieur, notamment en cas de lumière vive.

Et selon l'analyste ZhugeEx, Nintendo ne sera pas le seul à faire des annonces cette semaine puisque Sony et Microsoft auraient également prévu de prendre la parole. Le leaker a confirmé (de façon assez facile) que l'annonce de Nintendo d'hier était l'une des trois qu'il attendait et avait envisagées pour cette semaine.

Malheureusement, il est difficile de savoir quels sujets seront abordés par Microsoft et Sony si annonce il y a bien... Aucune nouvelle console ne devrait voir le jour avant plusieurs années, le gros des annonces se feraient donc surtout au niveau des jeux ou accessoires.

Microsoft pourrait ainsi annoncer un nouveau rachat de studio majeur, et Sony évoquer plus en profondeur son PlayStation VR 2...