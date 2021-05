Après Xiaomi, OnePlus s'intéresserait aussi à HarmonyOS

À compter du 2 juin prochain, Huawei lancera officiellement son système mobile maison, HarmonyOS.

La firme, qui souffre toujours des sanctions américaines n'a plus le droit de proposer les services de Google sur ses smartphones depuis plusieurs mois déjà. On a ainsi vu les Huawei Mate 30 et P40 puis Mate 40 sortir sans les services de Google, forçant la marque à doper son propre marché applicatif et à développer son propre écosystème.

La boucle sera bouclée avec HarmonyOS qui s'installera sur tous les prochains smartphones de la marque, et devrait également etre proposé sur les anciens.

L'idée pour Huawei est de disposer de son propre OS pour ne plus dépendre de la bonne volonté des USA et continuer ainsi à poursuivre ses activités tout en conservant la maitrise hardware et software.

Si Xiaomi et Oppo s'étaient dits intéressés par HarmonyOS récemment, c'est désormais Pete Lau, grand fan de Huawei et fondateur de OnePlus qui évoque son intérêt pour l'OS.

OnePlus s'intéresserait donc à son tour à HarmonyOS qui pourrait véritablement ne concerner que la Chine dans un premier temps. L'idée pour les constructeurs chinois de disposer d'un OS de ce type, imperméable à toute action américaine se veut rassurant.

Pour le marché européen habitué à Android et à certains services, la situation reste complexe. Mais comme pour beaucoup de choses, les habitudes changent assez rapidement si l'alternative proposée va dans le bon sens.