Aptera : le véhicule électrique solaire ferait un carton

En début de mois, Aptera Motors a annoncé le lancement de son véhicule électrique à trois roues et deux places qui dispose de cellules photovoltaïques. Il a été introduit en précommande pour un versement de 100 $ (remboursable) et dans une gamme de prix de 25 900 à 46 900 $ en fonction du modèle et des options.

Une semaine après ce lancement, la marque américaine - qui a ressuscité en 2019 après une faillite en 2011 - a indiqué avoir accepté pour plus de 100 millions de dollars avec plus de 3 000 véhicules réservés par de futurs propriétaires aux États-Unis et dans le monde.

Aptera Motors précise que sa capacité de production va être augmentée avec notamment une nouvelle usine à San Diego aux États-Unis. Des livraisons sont évoquées en 2021 et début 2022.

Avec l'aide de l'énergie solaire pour l'autonomie

Totalement atypique, le véhicule électrique solaire d'Aptera Motors n'est pas à proprement parler une voiture. Il tient plus de la moto avec une conception en carbone, kevlar et chanvre pour sa carrosserie. Un soin tout particulier a été apporté à l'aérodynamisme.

L'autonomie des batteries va de 400 km à 1 600 km selon le modèle. Pour le modèle le plus abouti en matière de performances, 180 panneaux solaires couvrant une surface de 3 m² peuvent fournir une autonomie d'un peu plus de 70 km par jour.

" La technologie Never Charge est intégrée dans chaque Aptera et conçue pour récolter suffisamment d'énergie solaire pour parcourir plus de 17 700 km par an dans la plupart des régions ", assure Aptera Motors.

Selon le type de motorisation choisi, le véhicule peut passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 177 km/h.