Le radiotéléscope géant d'Arecibo a été fortement endommagé

Le radiotéléscope d'Arecibo est impressionnant à plus d'un titre et fait partie des plus grands outils (hors clusters d'équipements) utilisés par les astronomes pour étudier l'Univers. Il est utilisé par de nombreux scientifiques pour différentes missions d'observation et son gigantisme ont fait les beaux jours du cinéma et des séries TV.

Endommagé en 2017 après le passage de l'ouragan Maria, ce qui avait réduit ses capacités, il vient de connaître un nouvel incident grave avec la rupture d'un câble de soutien de la plate-forme positionnée au-dessus de la parabole, créant une entaille de quelque 30 mètres de long sur le réflecteur principal ainsi que des dégâts sur la plate-forme elle-même.

La cause de la rupture du câble n'est pas connue et le radiotéléscope est mis à l'arrêt le temps de sécuriser les installations et de procéder aux réparations. Les responsables de l'observatoire n'ont pas précisé le temps ni le coût de la remise en état des installations.

Tenant depuis les années 60 le record de la plus grande antenne d'une pièce avec 305 mètres de diamètre, il n'a été battu que par le téléscope géant chinois FAST (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope) et ses 500 mètres de diamètre mis en service en 2016.

Le radiotéléscope d'Arecibo, outre ses missions d'observation, est utilisé par la NASA pour suivre et affiner les trajectoires des objets célestes passant à proximité de la Terre, et notamment ceux présentant un risque de collision en première approximation.