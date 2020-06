Argent réel sur Animal Crossing New Horizons : Nintendo voit rouge

Nintendo s'agace de voir certains joueurs profiter de son dernier titre sur Switch, Animal Crossing New Horizons pour gagner de l'argent réel et le fait savoir.

Animal Crossing : New Horizons est actuellement l'un des jeux les plus populaires sur la Nintendo Switch et la marque se félicite de ce succès. Il faut dire que le jeu a tiré profit de la période de confinement pour réaliser des ventes record...

Mais tout n'est pas rose dans l'univers du titre depuis que l'argent réel s'est invité au coeur du jeu. Rappelons que le titre propose des clochettes, une monnaie virtuelle qui a entrainé la création de plusieurs places de marché comme Nookazon ou encore Turnip Exchange.

Des plateformes légales, mais qui permettent malgré tout à certains joueurs de contourner le règlement de Nintendo. Certains joueurs ont ainsi réussi à revendre des personnages recherchés. Certains personnages comme Bouloche, Mathéo ou Laura s'échangent ainsi en moyenne autour des 5000 yens (40 euros), contre 70 euros pour d'autres personnages plus rares.

Les joueurs qui disposent de ces personnages sur leur île exploitent une caractéristique du jeu pour la faire déménager de leur monder et un joueur invité peut alors proposer à ce dernier de le rejoindre sur sa propre île.

La technique n'est pas un hack ou un glitch, mais pour Nintendo, l'arrangement monétaire qui précède l'échange est vivement condamné. La marque a ainsi rappelé : "Vous pouvez monétiser vos vidéos et vos chaines en utilisant les méthodes de monétisation spécifiées par Nintendo. Les autres formes de monétisation de notre propriété intellectuelle à des fins commerciales ne sont pas permises."

En clair, les échanges peuvent se faire en clochette, mais certainement pas en argent réel... Ce que Nintendo n'est pas forcément en mesure de prouver. Il faudra donc s'attendre à ce que Nintendo prenne des mesures pour lutter plus activement contre ces débordements, quitte à amputer le titre d'une partie de ses options et à sanctionner l'intégralité de la communauté.