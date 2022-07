Ariane 6 est enfin sur son pas de tir

Après un développement et une fabrication ayant été largement retardés et plusieurs lancements reportés, Ariane 6 s'affiche désormais sur son pas de tir.

Pour la première fois de son histoire et après plusieurs reports, le corps central de la fusée Ariane 6 est désormais installé sur son pas de tir sur la base de Kourou en Guyane française.

Plus aucun lancement n'est prévu pour cette année, néanmoins la fusée se prépare pour les essais préalables au vol inaugural prévu en 2023.

Le corps a été positionné à la verticale et va prochainement être raccordé aux quatre boosters déjà en place sur le pas de tir depuis quelques semaines. Ne restera ensuite plus que la coiffe de la fusée abritant une charge utile fictive ainsi que les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène liquides qui alimentent le moteur Vulcain 2.1.

Notons qu'il s'agit là d'un exemplaire d'Ariane 6 exclusivement dédié aux essais au sol, elle ne compte pas s'envoler. L'étape reste plus symbolique pour le projet qui aura rencontré énormément de difficultés au fil des dernières années.

Désormais, Arianespace va se concentrer sur la qualification d'Ariane 6 qui permettra de valider le lanceur pour des vols commerciaux. Les tests visent à vérifier l'ensemble des interfaces et les bonnes communications entre le lancer et son pas de tir. Pour le premier vol, il faudra attendre 2023.