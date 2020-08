Une puissante Ariane 5 met sur orbite un nouveau remorqueur spatial

Après plusieurs reports, le lanceur lourd européen Ariane 5 a décollé ce week-end depuis le Centre spatial guyanais à Kourou et a placé avec succès ses trois passagers sur leurs orbites de transfert géostationnaire.

Pour cette mission et vol VA253, la capacité d'emport d'Ariane 5 avait été augmentée de 85 kg, soit 10,2 tonnes de masse nette pour uniquement les satellites. La performance demandée pour le lanceur était d'environ 10,5 tonnes. La fusée Ariane 5 " la plus performante jamais lancée ", souligne Arianespace.

En l'occurrence, il s'agit des satellites de télécommunications Galaxy 30 (vidéo en UHD ; couverture de l'Amérique du Nord) et BSAT-4b (émissions de télévision en UHD, 4K et 8K au Japon) pour Intelsat et l'opérateur japonais B-SAT, et le satellite MEV-2 pour SpaceLogistics LLC (filiale de Northrop Grumann).

MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2) est le deuxième véhicule de maintenance satellitaire conçu pour s'amarrer à des satellites en orbite. Avec ses propulseurs, ce remorqueur spatial va d'abord permettre de prendre le contrôle et prolonger de cinq ans la durée de vie du satellite de communications Intelsat 10-02 qui est en service sur orbite géostationnaire depuis 2004.

Un tel exploit a été réussi par MEV-1 en début d'année avec le satellite Intelsat 901 qui est redevenu opérationnel depuis début avril :

Ce lancement triple pour Ariane 5 était une première. Il s'agissait du troisième lancement d'Ariane 5 pour cette année 2020 et au Centre spatial guyanais, après une interruption des activités en raison de la pandémie de coronavirus.