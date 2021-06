Forfaits fibre et mobile : quelle évolution des prix et qui est le moins cher ?

Ariase publie son baromètre mensuel des tarifs des forfaits pour la fibre et le mobile chez les opérateurs et constate un effet "rentrée avant l'heure" sur le fixe et des prix contenus côté mobile.

Pour son baromètre des prix des box internet et des forfaits mobiles du mois de juin 2021, Ariase note un emballement des opérateurs sur les promotions concernant les abonnements internet fibre avec des offres dignes d'un mois de septembre, comme des abonnements à 10 € / mois.

Il faut sans doute y voir un effet post-confinement et une volonté de maintenir les niveaux de recrutement de nouveaux abonnés. Cela déclenche un effet de baisse par rapport au début d'année pour un tarif moyen mensuel de 26,54 € (moyenne issue des offres de l'ensemble des opérateurs), montant qui reste toutefois légèrement supérieur à ce qu'il était à la même période l'an dernier.

Le meilleur tarif moyen (coût mensuel lissé sur 24 mois sur un forfait fibre entrée de gamme) revient à Bouygues Telecom avec 21,99 €, le plus élevé étant Orange avec 34,16 €.

Rappelons que l'opérateur SFR propose son forfait Série Limitée SFR Fibre au prix fortement réduit de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec la SFR Box 7 et des débits maximum descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps avec support du WiFi 5. Et que Bouygues Télécom propose la Bbox fit à seulement 9,99 € par mois pendant un an puis à 29,99 € par mois ensuite avec un débit jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Ces deux offres sont valables jusqu'au 7 juin.

Du côté des forfaits mobiles, en revanche, la période de promotion avec forfaits à 5 € du printemps s'est calmée, conduisant à une remontée du tarif moyen global à 17,67 € (coût mensuel lissé sur 24 mois sur un forfait mobile 10 Go ou plus).

Cela reste malgré tout bas par rapport à la même période l'an dernier avec une baisse de 7%. En prix moyen par opérateur, c'est Red by SFR qui propose l'offre mobile la moins chère avec une moyenne mensuelle de 9,92 €, tandis que le coût le plus élevé revient à SFR avec 27,96 €.

Vous trouverez actuellement de nombreuses offres à prix réduit sur les forfaits mobiles, notamment le forfait mobile Orange 70 Go à 9,99 €, les forfaits Cdiscount Mobile 60 Go à 6,99 € par mois et 80 Go à 3,99 €, les forfaits Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, le forfait Free 80 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles Bouygues Télécom 80 Go à 13,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 17,99 € et enfin les forfaits RED à 80 Go à 14 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 €.