Le TOP GUN à la française ouvre ses portes avec l’armée de l’Air & de l’Espace

La formation « QWI Rafale » est dirigée par la « Weapons School » et le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) de l’armée de l’Air & de l’Espace (AEE), avec pour but de former des experts du combat aérien.

À la base, le programme "Top Gun" a été créé aux États-Unis, il s'agit pour rappel du petit nom donné à ce qui est dans les faits la « Strike Fighter Tactics Instructor ». Cette formation est gérée par l'US Air Force et l’US Navy. A noter qu'il existe d'ailleurs une formation similaire au Royaume-Uni.

En France, le même type de formation vient juste d'ouvrir ses portes depuis le 30 mai sur la base aérienne 118 à Mont-de-Marsan, avec quatre pilotes de Rafale et un navigateur-officier système d’armes. Pendant six semaines, cours théoriques, séances de simulateurs et vols réels vont cadencer leur journée. Le but est de parfaire leurs maîtrises et leurs connaissances, mais aussi d'approfondir les tactiques, les techniques et les procédures.

À la fin de la formation, ils sortiront avec la qualification "QWI" qui leur permettra de devenir des pilotes d'élite reconnus de l'armée française.