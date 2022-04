L'armée américaine abat un drone avec un laser

Cela fait plusieurs années que l'US Army planche sur des systèmes défensifs capables d'intercepter de petits aéronefs ou missiles à distance afin de protéger des bâtiments fixes, mobiles ou des troupes.

L'idée est d'utiliser des lasers pour concentrer un point de chaleur sur un appareil volant afin de le rendre inopérant, de le faire exploser, ou de détourner sa trajectoire avant qu'il ne devienne une menace. L'objectif est avant tout de disposer de systèmes défensifs qui pourraient s'installer sur des navires de guerre, ou autour de bâtiments officiels.

L'avantage de ces systèmes sur les traditionnelles batteries anti aériennes est la compacité, l'absence de cartouches traditionnelles, l'action à plus grande distance, le maintien d'une empreinte faible sur un théâtre de guerre, mais aussi la plus grande précision.

L'US Navy a ainsi réalisé un test et abattu avec succès un drone de large taille utilisé pour simuler un missile subsonique. Le laser utilisé a réussi à neutraliser le moteur du drone.

Un seul faisceau a été tiré, pour un cout d'un dollar par tir. L'un des avantages évoqués par l'US Navy est également que ce type de dispositif sans cartouches évite les risques d'explosion des munitions en cas d'avarie ou d'impact.

Le système déployé est constitué d'un laser issu de la technologie de Boeing baptisée GA-EMS (General Atomics Electromagnetic Systems) qui combine plusieurs lentilles pour concentrer un faisceau laser et l'amplifie. Le tout est associé à un télescope à haute résolution appuyé par une IA qui permet de repérer et cibler la menace et qui est baptisé LLD, Layered Laser Defense.

Comparé aux précédents canons laser testés, ce dernier aurait tendance à moins chauffer et à délivrer beaucoup plus d'énergie.