Arnaque : gare aux faux écrans HDMI 2.1 !

Les arnaques se multiplient depuis quelques mois concernant la nouvelle norme HDMI 2.1 et de plus en plus d'écrans revendiquent disposer ce ces prises alors qu'il n'en est rien.

La norme HDMI 2.1 propose une petite révolution pour les fans d'image et principalement pour les joueurs.

Le HDMI 2.1 permet ainsi d'accéder au VRR, ou taux de rafraichissement variable, à l'ALLM ( un mode automatique de faible latence), mais aussi de profiter d'une définition maximale de 10K en 120 Hz grâce à 48 Gbps de bande passante... Les écrans dotés de ces prises sont ainsi particulièrement adaptés aux consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series X pour tirer pleinement profit des machines.

Malheureusement, de plus en plus d'écrans revendiquent être compatibles HDMI 2.1 sans l'être vraiment. C'est ainsi le cas du tout nouvel écran de Xiaomi proposé en Chine qui revendique des prises HDMI 2.1 mais qui se limite à un affichage 1080P en 240 Hz.

En petits caractères, Xiaomi explique sur sa fiche produit que son écran se limite à la bande passante d'un HDMI 2.0 et ne peut ainsi pas proposer les technologies ALLM ni VRR. Pas de véritable HDMI 2.1 donc... Mais une compatibilité avec les appareils qui disposent eux des certifications HDMI 2.1... On joue donc ici sur les mots, le pire étant que la pratique est tout à fait légale.

Comble du sort, le HDMI Licensing Administrator, l'organisme qui définit et délivre les licences pour les normes HDMI a supprimé la norme HDMI 2.0 en 2017 et a même encouragé les fabricants à mentir en annonçant une compatibilité de leurs produits avec le HDMI 2.1 à partir du moment où leur appareil prend en charge au moins une nouvelle fonctionnalité de la norme. On se demande alors en quoi le cahier des charges du HDMI 2.1 est actuellement pertinent et certifiant d'une quelconque qualité ou accès technologique.

En clair, pour s'assurer d'avoir un appareil véritablement à la norme HDMI 2.1 il faudra vérifier la prise en charge de l'intégralité des fonctionnalités du HDMI 2.1 et non pas simplement se fier à l'affichage de la certification HDMI 2.1.

Pour rappel, voici la liste des fonctionnalités des différentes versions du HDMI depuis la 1.0.

Et pour simplifier encore plus les choses, il n'y a pas que les écrans qu'il faudra surveiller puisque la certification et ses aléas concernent également les câbles. De fait, même si vous disposez d'une console et d'un écran en HDMI 2.1, il se peut que le câble HDMI 2.1 que vous achetiez ne prenne en charge qu'une partie des fonctionnalités du HDMI 2.1...

L'affaire tourne au véritable casse-tête et l'on espère que le HDMI Licensing Administrator va rapidement revenir sur sa décision et reprendre les choses en main pour mieux encadrer le tout afin de revenir à une situation plus claire et moins à même de tromper les utilisateurs.