Mission Artemis 1 vers la Lune : la Nasa vise février 2022

Pour la mission Artemis 1, l'agence spatiale américaine vise désormais un décollage non plus d'ici la fin de cette année, mais en février 2022. Une première fenêtre de lancement s'ouvrira le 12 février et jusqu'au 27 février comme dernière opportunité.

Le cas échéant avec un engin qui ne serait finalement pas prêt à temps, la Nasa prévoit d'autres fenêtres de lancement du 12 au 27 mars et du 8 au 23 avril pour propulser la capsule Orion vers la Lune.

Artemis 1 sera le vol inaugural non habité de la fusée SLS (Space Launch System) et du vaisseau spatial Orion avec comme principal objectif opérationnel de valider le fonctionnement de l'ensemble, jusqu'à la récupération du module d'équipage en toute sécurité lors d'un amerrissage.

En fonction de la date de lancement et des positions de la Terre et de la Lune au moment du décollage, la mission pourra durer jusqu'à six semaines. Orion survolera la Lune avec la gravité lunaire, puis sera propulsé à 70 000 km au-delà la Lune. Après un deuxième survol de la Lune, le vaisseau sera injecté sur sa trajectoire de retour sur Terre.

Au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, la fusée SLS de quasiment 100 mètres de haut a été complètement assemblée la semaine dernière avec la capsule Orion à son sommet.

La mission Artemis 2 sera une mission habitée autour de la Lune avec un équipage de quatre astronautes. C'est avec Artemis 3 que la Nasa entend déposer deux astronautes à la surface de la Lune. Quand ? La date initiale de 2024 semble désormais illusoire.