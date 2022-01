La mission Artemis I avec Alexa d'Amazon à bord

Cette année, la mission Artemis I de la Nasa sera le vol inaugural non habité de la fusée SLS (Space Launch System) et du vaisseau spatial Orion. Une première étape vers le retour d'astronautes américains sur la Lune.

Artemis I pourra durer jusqu'à six semaines. Orion survolera la Lune avec la gravité lunaire, puis sera propulsé à 70 000 km au-delà la Lune. Après un deuxième survol de la Lune, le vaisseau sera injecté sur sa trajectoire de retour sur Terre.

Dans le cadre de cette mission et d'une collaboration avec Lockheed Martin (qui développe Orion), Amazon annonce son intention d'envoyer une version de son assistante vocale Alexa dans l'espace.

Ce projet fera partie d'une charge utile de démonstration technologique Callisto intégrée à Orion, avec également la plateforme de visioconférence Webex de Cisco qui sera du voyage.

Pas HAL.. mais Alexa

" Nous envisageons un avenir où les astronautes pourront se tourner vers une IA embarquée pour obtenir des informations, de l'aide et de la compagnie. Les ingénieurs d'Amazon ont travaillé en étroite collaboration avec Lockheed Martin pour intégrer Alexa dans la charge utile Callisto ", déclare Amazon.

Sur Artemis I, Alexa pourra avoir accès aux données de télémétrie en temps réel et répondre à des milliers de questions spécifiques à la mission. Alexa pourra également traiter des demandes pour le contrôle d'appareils connectés à bord du vaisseau spatial, notamment l'éclairage de la cabine cité en exemple.

Pendant la mission, ce sont des personnes au sol qui testeront les possibilités de Callisto, à la manière d'astronautes à bord. La voix sera diffusée par un haut-parleur dans Orion pour activer Alexa. La communication se fera en utilisant le Deep Space Network de la Nasa (un réseau d'antennes paraboliques).

Amazon souligne une technologie de contrôle vocal en local permettant à Alexa de fonctionner dans des zones où la connectivité est limitée, voire inexistante. " En combinant l'IA d'Alexa avec le traitement à bord du vaisseau spatial, nous pouvons contourner le délai (ou latence) associé à l'envoi d'informations de la Lune vers la Terre et vice-versa, et permettre aux futurs astronautes d'accéder à des informations et fonctionnalités spécifiques presque instantanément. "