Aservium : le nouveau site gratuit d’aide à la personne (réparation, dépannage,...)

Vous avez besoin de faire réparer un produit en panne (ordinateur, lave-vaisselle, lave-linge,..) ? Ou vous recherchez en urgence un dépanneur au niveau électricité, serrurerie ou plomberie ? Découvrez le nouveau site 100% gratuit Aservium, qui vous donnera en quelques clics de souris et quelques secondes la liste des artisans et boutiques les plus proches de votre domicile.

Aservium est un nouveau site d’aide à la personne développé par notre ami Charon du site dédié aux pilotes pour ordinateur Driverscloud.

D’où est née cette idée de service à la personne ? Tout le monde sait bien combien il est difficile de trouver une réponse précise à sa question dans ce domaine, les moteurs de recherche, aussi pertinents soient-ils, ne permettent pas toujours d’afficher ce que nous recherchons vraiment, surtout quand il s'agit d'une recherche locale, c'est-à-dire dans son quartier par exemple. Ainsi, si vous avez besoin d’un service précis (appareil en panne à faire réparer à domicile ou non, demande d’aide ou d’assistance, trouver une boutique près de chez vous permettant de régler votre souci d'électricité, de serrure ou de plomberie...), trouver la réponse sur Google ou autre dans l'urgence n'est jamais une bonne idée, tant les résultats peuvent être aléatoires. Entre les publicités "déguisées" et les arnaques, trouver la perle rare fiable est délicat, et ne parlons même pas des prospectus distribués dans votre boite aux lettres avec le sigle de votre mairie qui sont à 99% des arnaques...

C'est fort de ce constat que Charon a voulu simplifier ce processus de recherche en indiquant de façon très simple ce que vous cherchez à l'aide d'un questionnaire qui vous permettra d'affiner votre recherche et en quelques clics de trouver la ou les boutiques répondants à vos critères.

Attention, rien de compliqué ici, ce questionnaire est d’une simplicité déconcertante, il suffit simplement de cliquer sur les différents choix proposés puis de vous laisser guider et en quelques secondes le ou les résultats s'affichent. Et tout ceci bien entendu sans publicité et gratuitement :) et accessible tant sur desktop que sur mobile (application pwa optimisée).

Vous pourrez contacter l'artisan soit directement via les coordonnées qui vous serons précisées, soit directement via le service avec une gestion complète des échanges et du suivi, et tout ceci également gratuitement.

On a souvent l'habitude de dire que "quand c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit !". Ça ne sera pas le cas avec Aservium, qui ne vendra ou ne partagera pas vos données (si vous créez un compte). En effet le seul modèle économique sera basé sur les professionnels ou gérants de boutiques de réparation ou dépannage, qui pourront (ou pas) payer pour être plus visibles parmi les dizaines de milliers de boutiques et d'artisans que nous recensons dans toute la France. Chaque professionnel est présenté de la même manière et placé au même niveau. Il sera distingué par ses prestations, sa localisation, son sérieux (après une prestation vous pourrez le noter), et tout un tas de critères lui permettant de se mettre en avant.

Et pour les professionnels ne possédant pas de sites internet, le site leur propose de créer leur propre boutique virtuelle directement sur Aservium, avec toutes les informations utiles : prestations, tarifs, horaires d’ouvertures, etc. une vitrine en quelque sorte à destination des particuliers.

Nous vous laissons découvrir Aservium, ce tout nouveau service gratuit d'aide à la personne, et espérons qu'il pourra vous rendre service en cas de problème (réparation de produits high-tech ou de maison, dépannage à domicile...).



PS : le site vient tout juste d'être lancé donc si vous voyez des bugs n'hésitez pas à les signaler à Charon via le formulaire de contact ^^