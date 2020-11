Aservium, le site gratuit d’aide à la personne, poursuit son développement avec un widget

Pour rappel, Aservium est un nouveau site d’aide à la personne développé par notre ami Charon qui gère déjà depuis quelques années le très apprécié site dédié aux drivers pour ordinateur Driverscloud.

Si vous avez besoin d’un service précis, comme par exemple un appareil en panne à faire réparer à domicile ou non, une demande d’aide ou d’assistance, trouver une boutique près de chez vous permettant de régler votre souci d'électricité, de serrure ou de plomberie..., ce site vous permettra en quelques clics de trouver la ou les boutiques répondants à vos critères.

Rien de compliqué, il suffit simplement de cliquer sur les différents choix proposés puis de vous laisser guider et, en quelques secondes, le ou les résultats s'affichent. Et tout ceci bien entendu sans publicité et gratuitement :) et accessible tant sur desktop que sur mobile, comme vous pourrez le constater sur le widget ci-dessous :

Vous pourrez ensuite contacter l'artisan soit directement via les coordonnées qui voustserons précisées, soit directement via le service avec une gestion complète des échanges et du suivi, et tout ceci également gratuitement.

Et pour les professionnels ne possédant pas de sites internet, le site leur propose de créer leur propre boutique virtuelle directement sur Aservium, avec toutes les informations utiles : prestations, tarifs, horaires d’ouvertures, etc. une vitrine en quelque sorte à destination des particuliers.

Vous pouvez découvrir le service gratuit d'aide à la personne Aservium en espérant qu'il vous rendra service avec efficacité en cas de problème (réparation de produits high-tech ou de maison, dépannage à domicile...).