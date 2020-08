Bon plan : l'aspirateur balai Dreame XR premium à prix cassé

Le bon plan du jour concerne le Dreame XR qui après être entré sur le marché en début d'année, a connu un franc succès auprès de ses clients, tant en termes de performances qu'au niveau des accessoires et des fonctionnalités. Une aspiration de 140AW, une puissance d'aspiration de 22Kpa et 60 minutes d’autonomie ont réussi à séduire bon nombre d’utilisateurs, et ce petit bijou est aujourd’hui disponible avec de grosses promotions.

L’appareil dispose d’un mode turbo pour encore plus de puissance et permet le nettoyage en profondeur des tapis grâce à la brosse à double spirale qui permet de nettoyer efficacement tout en protégeant le tapis. Le bac à poussière se détache grâce à une simple pression et le tout est entièrement démontable pour un nettoyage facile.

Vous trouverez le Dreame XR premium au prix réduit de 206 € contre 305 € initialement, soit pas moins de 32% de réduction. Mais, durant ces prochains jours, profitez de 30 € de remise supplémentaires grâce au code promo : “GENE828XR”. Vous pourrez ainsi profiter du Dreame XR à 176 € seulement alors n’attendez plus !