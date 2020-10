L'aspirateur-balai Dyson V10 en promotion, mais aussi les smartphones Realme 7 et Samsung Galaxy S20 FE

Commençons avec le smartphone Realme 7 qui propose un écran LCD FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce Realme exploite un SoC Helio G95 de Mediatek accompagné de 4 à 8 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur monochrome et macro. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Au niveau de l'autonomie, le Realme 7 propose une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 30 W.

Vous pourrez retrouver le smartphone Realme 7 à 179 € au lieu de 199 € chez Cdiscount.



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition qui propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo avant de 32 mégapixels. À l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 + 12 + 8 mégapixels logés dans un rectangle reprenant le design de la série Galaxy S20 avec ultra grand angle 123 degrés et zoom optique x 3, sans compter la stabilisation optique OIS et l'autofocus avec tracking.

Ce smartphone Samsung exploite un SoC Exynos 990 en version 4G, avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Dans le même temps, le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W, mais aussi charge sans fil et charge sans fil inversée.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition est actuellement à 559 € au lieu de 659 €, prix officiel, chez Amazon !



Terminons avec l'aspirateur-balai Dyson V10 parquet qui est un aspirateur sans sac avec une capacité de 0,76 L. Grâce à sa technologie sans fil et son poids léger de 2,68 kg, vous pourrez nettoyer votre maison de fond en comble sans aucun problème. Le Dyson V10 possède une autonomie de 60 minutes maximum selon les modes de puissances (mode normal, mode fort et mode max). Le temps de charge est de 3h30.

Vous retrouverez dans la boîte l'aspirateur Dyson Cyclone V10 Parquet accompagné d'un rouleau de nettoyage doux, d'une mini-brosse motorisée, d'u accessoire deux en un, d'un long suceur, d'une mini-brosse douce, d'une station d'accueil et de son chargeur. Grâce à ses différents embouts, le Dyson V10 peut facilement devenir un aspirateur à main.

L'aspirateur-balai Dyson V10 Parquet est proposé à 399 € au lieu de 485 € chez Cdiscount !



