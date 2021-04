L'aspirateur-balais Mi Vacuum Cleaner G9 est en promotion !

L’aspirateur sans fil Mi Vacuum Cleaner G9 a connu un énorme succès peu de temps après son arrivée sur le marché, à tel point qu’il s’est vite retrouvé en rupture de stock. Beaucoup de personnes n’avaient pas réussi à profiter de la promotion, mais ce n’est que partie remise, l'aspirateur Mi G9 est de retour avec une belle promotion !

L’appareil est équipé d’un moteur à grande vitesse de 100.000 tr/min et dispose d’un système de séparation cyclonique à plusieurs cônes en plus du système de filtrations sur 5 niveaux pour ne pas perdre d’aspiration. Le système de filtrage est entièrement lavable.

L’aspirateur est fourni avec son support de chargement mural, et embarque une batterie grande capacité de 7 * 2500mAh, de quoi offrir près de 60 min d’autonomie. Celle-ci est remplaçable très simplement, vous permettant d’allonger grandement la durée de vie de votre appareil en cas de panne.

Vous trouverez le Mi Vacuum Cleaner G9 au prix de 155,17 € au moyen de 3 promotions différentes, 36% de réduction offerte par le vendeur pour le lancement, un coupon de 4.33 € à récupérer sur le site en cliquant sur «Obtenir les coupons», le code promo 0406G9 qui permet d’obtenir 6,94 € de réduction supplémentaire. De plus, la livraison est gratuite, depuis la France et livrée en seulement 3 jours ! N’attendez plus, cette offre n’est disponible que jusqu’au 09/04/2021 !

Pendant l'événement, des tirages au sort seront réalisés pour tout achat d’un Mi Vacuum Cleaner G9, vous pourrez avoir une brosse à dents électrique Oclean. Mais ce n’est pas tout, 10 clients seront sélectionnés aléatoirement pour être intégralement remboursés de leur achat, les 50 premières commandes pourront se voir offrir le DDPAI mini3 et 50 autres gagneront le DDPAI N3.