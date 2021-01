L'aspirateur-balai Roborock H6, le routeur Xiaomi Mi 4A en promotion, mais aussi Poco X3, purificateur d'air..

En ce moment l'aspirateur-balai sans fil H6 de la marque Roborock est en promotion au côté du routeur Xiaomi. Ce ne sont pas les seules promotions, vous trouverez également le smartphone Poco X3 et bien d'autres.

Le bon plan du jour concerne l'aspirateur sans fil Roborock H6 qui dispose d'un moteur sans balais de 420 W, avec une force d'aspiration maximale de 150 AW. Le système de purification de l'air à cinq étages filtre jusqu'à 99,97% des particules jusqu'à 0,3 microns. Inutiles donc de vous préoccuper de la qualité de l’air, même les microparticules sont stoppées.

Le H6 utilise une batterie lithium-ion polymère. Entièrement développé pour Roborock, elle est très légère offre des durées de fonctionnement comprises entre 90 minutes en mode Eco et 10 minutes à puissance maximale. Équipé d’un écran OLED, il présente diverses informations clairement comme le niveau de la batterie, le temps restant, le mode sélectionné et les alertes de maintenance.

En ce moment l'aspirateur-balai Roborock H6 est à 209 € grâce au code promotionnel KRW3X4R715. De plus, la livraison est gratuite.



Vous trouverez également en promotion le routeur WiFi Xiaomi Mi 4A qui apporte une connectivité sans fil Dual Band avec support du WiFi 802.11ac et des débits pouvant dépasser le Gbps. Il embarque 4 antennes à haut gain et fonctionne en MIMO 2x2 sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Gshopper propose le routeur Xiaomi 4A à 50 € avec le coupon B0A687FB4C et la livraison gratuite depuis la République tchèque.



Enfin, vous pourrez profiter d'autres promotions listées ci-dessous :

