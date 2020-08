Bon plan : l'aspirateur balai sans fil Xiaomi JIMMY JV85 Pro en promotion mais aussi...

Le nouvel aspirateur Jimmy JV85 Pro est une véritable révolution dans le marché des aspirateurs balai sans fil avec un tube pliable et une LED intelligente, sans compter sur sa puissance inégalable.

Le bon plan du jour concerne l'aspirateur-balai sans fil JIMMY JV85 Pro qui offre une puissance d'aspiration de 200AW, ce qui en fait l'aspirateur-balai le plus puissant de la gamme Jimmy. Cet aspirateur est alimenté par une batterie lithium qui permet une autonomie de 70 minutes, ce qui est une très bonne performance dans ce secteur.

De plus, le Jimmy JV85 Pro est équipé d'un affichage LED intelligent vous permettant de suivre l'état de votre batterie et le fonctionnement de votre aspirateur. Enfin, et c'est la réelle révolution, il dispose d'un tube métallique flexible afin de facilité le nettoyage sous les meubles.

Vous pourrez retrouver l'aspirateur balai sans fil Jimmy JV85 Pro à 288 € au lieu de 339 € chez GeekBuying grâce au coupon de réduction SMHJV85Z10. La livraison est gratuite avec GLS en quelques jours depuis l'Europe.





A noter que vous pourrez également profiter d'autres promotions chez GeekBuying :