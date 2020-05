Bon plan : l'aspirateur JIMMY JV83 Pet, les écouteurs Onyx Free et Xiaomi Air2 SE ou encore le vélo FIIDO D1

Le bon plan du jour concerne l'aspirateur balai sans fil Jimmy JV83 Pet. Ce dernier se divise en trois parties : la base avec le moteur, la batterie et le bac à poussière, le manche en métal et la brosse électrique principale. Il est livré avec de nombreux accessoires, chacun destiné à un nettoyage différent. En plus donc, des trois parties évoquées, on retrouve un tube adaptateur rigide, une brosse douce pour les surfaces qui se rayent facilement, une fine bouche d’aspiration pour les zones difficiles d’accès, une bouche d’aspiration plus large, une brosse électrique anti-acariens, et enfin la base de recharge à fixer au mur avec le chargeur. Il est possible de vider l’aspirateur d’un simple clic, sans se soucier de se salir et d’en mettre partout. De plus, les pièces qui retiennent la poussière sont lavables pour une meilleure durée de vie.

Sa puissance d’aspiration de 135 AW combinée avec un moteur digital ultra-performant vous garantit de ne laisser aucune chance à la poussière comme aux microparticules. En effet, une fois aspirées, le filtre HEPA de 3um ne laissera rien passer, même les plus fines particules. La batterie lithium offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 60 min d’utilisation, vous avez donc largement le temps de vous occuper de votre intérieur. Il se recharge complètement en 4 à 5 heures.

L’aspirateur JIMMY JV83 PET est disponible au prix de 170 € sur GeekBuying avec le coupon 4YLYKEOI une livraison gratuite depuis l'Allemagne

Vous trouverez également l’aspirateur JIMMY JV83 PET + une batterie supplémentaire à 219 € avec le coupon 4YLYKEOI et une livraison gratuite depuis l'Allemagne



