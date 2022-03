L'aspirateur laveur Roborock Dyad à prix MINI avec notre sélection du jour avec ASUS, Alienware, Philips...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le balai aspirateur laveur Roborock Dyad qui est actuellement en promotion sur Rakuten.

L'aspirateur intègre deux réservoirs d'eau propres de 620 ml et un réservoir d'eau sale de 850 ml. De plus, le Roborock Dyad est doté d'une batterie offrant une autonomie de 35 minutes, soit environ 280 m² en une seule fois. Le balai permet de nettoyer le sol grâce à ses trois brosses et d'aspirer les eaux usées pour laisser un sol propre et sec grâce à une puissance d'aspiration de 13 000 Pa.

De plus, le balai est équipé d'un écran LED intelligent qui indique le niveau de saleté au sol afin d'affiner votre nettoyage. Pour finir, il vous indique aussi lorsqu'il faut vider le réservoir ou nettoyer les brosses. Ces dernières ont la possibilité de s'autonettoyer en appuyant sur un bouton.

Sur Rakuten, le balai aspirateur laveur Roborock Dyad est au prix de 339 € avec le code PRINTEMPS30 et la livraison gratuite.



