Baisse du prix de aspirateur nettoyeur balai Tineco Floor One S3 mais aussi sur les PC, TV, écran PC...

Mettons en avant l'aspirateur nettoyeur balai Tineco Floor One S3 qui est accompagné d’une station de rechargement, de 2 brosses rouleaux, de deux filtres HEPA, d’une brosse multifonction et d’une solution de nettoyage. L'aspirateur intègre un réservoir d’eau d'une capacité de 500 ml et d’une batterie de 4000 mAh qui offre une autonomie maximum de 35 minutes en nettoyage. Il propose la technologie iLoop qui permet de détecter le niveau de salissure et optimiser son nettoyage qui sera donc plus ou moins puissant selon les cas.

Le Tineco Floor One S3 est pourvu d'un écran LCD qui indique le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d’obstruction. Pour finir, vous pouvez associer l'aspirateur à l'application mobile dédiée qui permet d'accéder à de nombreux réglages et autres statistiques sur son utilisation.

Sur Amazon, l'aspirateur laveur Tineco Floor One S3 est au prix réduit de 350 € au lieu de 409 € avec la livraison gratuite en quelques jours.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

PC portable

TV

Écran PC

Accessoire informatique

Maison



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme Cdiscount avec les meilleurs bons plans du moment ou encore notre spécial TV avec une sélection des meilleurs TV de 24" à 75".