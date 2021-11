Redroad V17 : l'aspirateur de qualité à prix CASSÉ pour le 11.11

Le site AliExpress, vendeur officiel de l'aspirateur, offre une énorme réduction pendant le Festival du 11.11 sur le Redroad V17, donc pensez à le mettre dans votre panier.

L'aspirateur est fourni avec des roues pivotantes et une double brosse à rouleaux (tête de brosse rotative à 360 °). Grâce à son moteur puissant qui tourne à 120 000 tours par minutes, il possède une forte aspiration de 155 AW soit 26500 Pa. Au niveau de l'autonomie, l'aspirateur est doté d'une batterie de 2500 mAh permettant une heure de fonctionnement. Autre avantage, elle est amovible et vous permet de la recharger sans souci, et éventuellement de la remplacer ultérieurement.

L’aspirateur sans fil Redroad V17 dispose de cinq systèmes de filtration, dont deux filtres HEPA. On note également la présence d'un écran LCD couleur qui affiche (en français) la puissance, les alertes ou encore les rappels de remplacement des consommables.

Enfin, il est doté d'un système de réduction du bruit de niveau neuf qui permet un fonctionnement en silence. On note ainsi un moteur sans balais qui réduit la friction et donc le bruit, un moteur suspendu pour réduire le bruit de résonance et diverses autres solutions au niveau du design et de la structure.

Sur le site AliExpress, l'aspirateur sans fil Redroad V17 au prix réduit de 201 € avec le code FRTOP12 et la livraison gratuite depuis la France. La réduction est valable du 11 au 12 novembre.