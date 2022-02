Test de l'aspirateur robot iLife A11

Le marché des aspirateurs robots est en ébullition et on ne calcule plus le nombre de références sur le marché. Une tendance se dessine toutefois du côté des appareils nouvelle génération avec l'utilisation des systèmes de cartographie laser.

L'aspirateur robot, nouveau compagnon du foyer

iLife vient de lancer la commercialisation de son nouveau modèle iLife A11, un aspirateur robot qui se distingue des autres modèles du marché par l'intégration d'une tourelle laser qui promet une meilleure cartographie qui, couplée à une intelligence artificielle, devrait permettre d'offrir un nettoyage à la fois rapide, précis, efficace et c'est justement ce que nous allons voir.

Nombreuses sont les références de robots aspirateurs à voir le jour chaque mois et pour cause : les utilisateurs sont de plus en plus friands de ces appareils qui leur simplifient la vie au quotidien. L'automatisation des corvées s'inscrit dans une logique où le couple passe de plus en plus de temps à travailler tout en souhaitant profiter un maximum du temps libre.

Autrefois encombrants, bruyants et peu efficaces, les robots aspirateurs se voulaient également hors de prix. Mais depuis quelques années, et les avancées dans la miniaturisation, les batteries et autres systèmes de cartographie et d'IA couplées aux smartphones, ces appareils connaissent un nouvel engouement.

iLife revient sur le marché avec son nouveau modèle haut de gamme, successeur de l'A10 qui était déjà équipé d'un système Lidar, avec le A11, une version améliorée et modernisée de son appareil.

Contenu du pack et prestations

L'A11 fait partie du haut de gamme de chez iLife, il vient donc avec un équipement complet puisque l'on retrouve dans la boite :

L'aspirateur en lui-même équipé d'une brosse rotative multifonctions

Un adaptateur secteur et une base de recharge

Deux balais latéraux

Une brosse souple

Une télécommande

Un bac spécifique avec réservoir d'eau en plus du bac à poussière déjà installé

Une plaque serpillière avec une serpillière montée + une seconde en sachet

Un outil pour nettoyer la brosse principale et couper les poils ou cheveux emmêlés

Une notice en plusieurs langues

iLife annonce des performances séduisantes : une aspiration de 4000 Pa et une batterie de 5200 mAh proposant jusqu'à 180 minutes de fonctionnement.

L'A11 pour sa part est assez sobre avec une carrosserie en plastique noire laquée. La tourelle sur le dessus arbore le logo de la marque tandis que l'on retrouve un double bouton à l'avant permettant de lancer ou couper le nettoyage ainsi que de forcer un retour à la station de charge.

Le dessus de l'appareil est un capot que l'on peut soulever pour accéder au bac à poussière. Ici deux versions sont livrées : un bac simple d'une contenance de 450 ml pour la poussière, ou un bac spécifique à la serpillière qui propose 300 ml de contenance pour la poussière et 200 ml de réserve d'eau. C'est également sous le capot que l'on trouve l'outil qui permet de nettoyer le tout et de couper les fils ou cheveux qui pourraient s'emmêler.

Le robot dispose de larges parechocs équipés de capteurs... Capteurs que l'on retrouve également sous l'appareil pour éviter la chute.

Au-dessous de l'appareil, on retrouve la brosse rotative principale : celle de base est dotée de bavettes en caoutchouc couplées à des poils en carbone pour aller plus facilement détacher la poussière. On pourra l'échanger très facilement pour la brosse 100% souple pour les sols les plus durs. Les roues sont sur un système de levier qui permet de franchir les obstacles avec aisance. Enfin on repère les rails de fixation ainsi que les trous permettant l'arrivée d'eau pour le module serpillière.

On retrouve également un unique balai latéral, doté de 3 bras et qui permet de rabattre la poussière vers le centre de l'appareil pour optimiser l'aspiration et le nettoyage.

On note que la serpillière ici est simplement traînée derrière la zone d'aspiration, elle n'offre de modulation qu'au niveau du débit d'eau et ne propose aucune rotation ni même vibration.

L'installation est très rapide et on peut facilement lancer un premier nettoyage en quelques minutes sans même avoir à synchroniser le robot avec son smartphone puisque ce dernier dispose d'une télécommande infrarouge.

Globalement, l'A11 semble robuste et bien pensé, ses dimensions sont dans la moyenne des aspirateurs haut de gamme : il aura peine à se glisser sous les meubles les plus bas, mais devrait assurer sa fonction dans la plupart des cas.

Fonctionnalités, efficacité

Nous l'avons dit, l'iLIfe A11 peut être lancé directement via la télécommande fournie : on peut ainsi lancer un nettoyage standard, un programme spécifique, faire varier la puissance de l'aspiration ou l'intensité du lavage à l'eau, effectuer un retour à la base ou entraîner un nettoyage des périmètres de la pièce, mais également piloter le robot manuellement vers l'avant ou les côtés.

Néanmoins, c'est une fois synchronisé à son application mobile que l'A11 révèle son plein potentiel.

L'application mobile est à la fois simple et fonctionnelle : on y découvre la progression du robot à mesure qu'il réalise sa phase de scan initial en tournant sur lui-même puis à mesure qu'il évolue dans la pièce.

On peut constater d'un coup d'oeil la surface nettoyée, l'état de la batterie, le temps d'action, mais également programmer le nettoyage selon la formule souhaitée.

Un bouton permettra de lancer un nettoyage standard ou de mettre en pause. L'application proposera également de piloter manuellement l'appareil via une croix directionnelle pour l'amener où l'on souhaite. Une fonction "scrubbing" permettra de définir une zone spécifique dans laquelle insister surtout en mode serpillière.

Le mode Edge se chargera de faire le tour de la pièce, la fonction spot permettra de cibler une zone spécifique. Area permettra de définir des zones différentes au sein d'un même espace, Twice proposera de passer deux fois au même endroit, et enfin Schedule permet de programmer des nettoyages automatiques.

À tout moment, il est possible d'ajuster le niveau d'aspiration et d'humidité de la serpillière selon 3 niveaux d'intensité.

Le Laser c'est fantastique !

C'est le point fort de l'A11 : il est équipé d'une tourelle laser proposant la technologie de navigation LDS (Laser Direct Structuring). Grâce à cette technologie, l'aspirateur est capable de cartographier en quelques secondes l'intégralité de la pièce dans laquelle il est installé, et qui entre dans son champ de vision à 360 degrés.

La tourelle sur le dessus de l'aspirateur est dotée de lasers qui balaient l'environnement en permanence. Lors du démarrage, l'aspirateur effectue plusieurs tours sur lui-même afin de se repérer dans l'espace, de reconnaître sa position par rapport à une cartographie précédente, de repérer sa base de chargement et d'établir ensuite un plan d'action pour optimiser le nettoyage.

Cela se constate immédiatement : le robot passe rapidement à la phase de nettoyage sur un bon rythme. Son évolution est bien plus rapide que les autres robots aspirateurs dotés de simples capteurs de choc : l'A11 sait où il va et a déjà repéré les obstacles à distance (la portée du Laser dépasse les 8m), il peut donc avancer sereinement sans craindre une collision.

Cette technologie a plusieurs autres avantages : d'une part, le robot pourra plus facilement franchir les obstacles, qu'il s'agisse de jouets ou autres objets laissés au sol, il pourra les pousser sans que ses capteurs de collisions ne s'enclenchent forcément. D'autre part, le robot sera capable de se repérer et d'identifier les pièces : on pourra donc le changer d'étage et il sera en mesure de reconnaître la pièce s'il l'a déjà cartographiée par le passé, ce qui lui fera gagner du temps.

Côté performances, l'A11 est plutôt bon élève : il aspire avec aisance les poussières les plus fines comme la farine ou le café, que les objets les plus gros comme les flocons d'avoine, le riz ou les pâtes.

A puissance maximale, le niveau sonore émis reste très acceptable : on est bien en dessous de ce que propose le Yeedi Vac Station par exemple.

Sur sols durs, le combo brosse latérale, brosse principale et aspiration fait des miracles et il ne faut qu'un seul passage à l'A11 pour venir à bout de n'importe quelle poussière.

Sur les tapis, les résultats sont en retrait : si les gros déchets sont facilement aspirés, les poussières fines restent parfois incrustées et nécessitent plusieurs passages. La chose est accentuée par l'un des défauts principaux de l'appareil : il n'embarque pas de détecteur de tapis.

Là où certains aspirateurs détectent les tapis et les évitent lorsqu'ils disposent d'une serpillière, ou se chargent de relever le module serpillière comme chez Roborock, l'iLife A11 continue sa route et passe la serpillière sur les tapis. Cela peut avoir deux conséquences : humidifier certaines poussières avec pour effet de les coller un peu plus au revêtement, ou dans le pire des cas, occasionner des traînées et taches si la poussière en question est chargée en tanins et pigments.

Bilan

Assez simple, mais bien équipé, l'iLife A11 brille par la qualité des prestations proposées : l'aspiration est puissante, mais silencieuse, la navigation précise et plutôt bluffante...

Seule la fonction serpillière, heureusement optionnelle, ne nous a pas totalement convaincus.

L'application mobile est claire et dispose de toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un robot aspirateur haut de gamme. Actuellement proposé tout juste au-dessus des 300 euros pour son lancement, l'iLife A11 se présente comme une belle affaire pour qui souhaite s'équiper d'un robot aspirateur.



L'iLife A11 est actuellement proposé au prix de 306 € avec le code FEB30 uniquement du 14 au 16 février 2022, avec une livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne, ou directement via la boutique d'iLife chez AliExpress.